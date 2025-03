Ancelotti può tornare al Milan. Ha già chiesto al club un giocatore… 

Il tecnico italiano potrebbe lasciare il Real Madrid a fine stagione e fare ritorno sulla panchina rossonera. Tra le sue richieste, un bomber di livello assoluto: ecco di chi si tratta.

Il dirigente piacentino è il candidato numero uno per diventare il nuovo direttore sportivo del club rossonero e l’unico, allo stato attuale, ad aver incontrato a più riprese Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani.

E proprio i tre summit con il CEO rossonero hanno portato a una condivisione di idee e programmi molto importante tanto che, salvo sorprese o ribaltoni dell’ultima ora, la trattativa verrà definita a stretto giro di posta. Le due parti potrebbero arrivare a un accordo per far iniziare la collaborazione già da aprile. L’ex Juventus dovrebbe essere subito inquadrato come consulente esterno, visto che la sua squalifica internazionale scade a giugno.

Le idee dalla Serie A per il nuovo Milan

Paratici non si ferma mai, divora partite, si aggiorna, viaggia. Studia giocatori e squadre, pronto a tornare in campo da protagonista. E con una voglia matta di tornare a determinare mettendosi alle spalle la squalifica e gli ultimi due anni molto duri. Nelle ultime settimane il dirigente piacentino è stato avvistato a Parma dall’amico Federico Cherubini per seguire da vicino due talenti che possono fare al caso del Milan: il nazionale svizzero classe 2001 Simon Sohm e il possente attaccante francese Ange-Yoan Bonny, classe 2003.

Il club rossonero è in trattativa da mesi per Samuele Ricci del Torino e proprio l’ex direttore sportivo del Tottenham può fare la differenza: i rapporti con gli agenti del ragazzo sono ottimi e il gradimento per il giocatore è totale.

Il grande ritorno con un attaccante da sogno

Il ritorno di Carlo Ancelotti al Milan potrebbe non essere solo un sogno per i tifosi rossoneri. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico di Reggiolo potrebbe lasciare il Real Madrid al termine della stagione e la dirigenza milanista sarebbe pronta a farsi avanti per riportarlo a Milanello. Qualora l’operazione dovesse concretizzarsi, la prima richiesta dell’allenatore sarebbe un grande attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Victor Osimhen, attuale punta del Napoli.

Tuttavia, un eventuale assalto al bomber nigeriano rappresenterebbe un’operazione complessa per il Milan, sia per le elevate richieste economiche del club partenopeo sia per l’ingaggio molto alto del giocatore.

