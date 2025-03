Ibra, dove sei finito? Intanto il Milan cerca la svolta con gli italiani

Il dirigente svedese era atteso a Milanello nella giornata di ieri ma è stata registra un’altra sua assenza che fa rumore. Nel frattempo, il Milan cercherà di svoltare con dei profili italiani da aggiungere alla società e alla squadra.

Dov’è finito Zlatan Ibrahimovic? Nessuno lo sa e gli addetti ai lavori cominciano ad interrogarsi. Lo svedese non aveva seguito la squadra nella sfida di San Siro contro il Como per un’influenza, ma dopo due settimane ancora non ha messo piede a Milanello. Era atteso nella giornata di ieri ma, ancora una volta, è stata registrata un’assenza all’appello: è in arrivo un passo indietro da parte dell’ex attaccante? Sicuramente, il viaggio di Furlani negli USA e le conseguenze che ne sono derivate, hanno colpito nel profondo il suo ego.

Milan: una svolta tutta italiana

Il Diavolo è pronto a cambiare pelle per la prossima stagione e vuole tornare ad indossare la bandiera tricolore. A partire dalla dirigenza, il trio Furlani-Ibrahimovic-Moncada non ha convinto e la sensazione è che solo l’amministratore delegato rimarrà al suo posto, con lo svedese relegato ad un ruolo di consulenza e il francese che tornerà nell’area scout. Il prossimo ingresso nell’organigramma societario sarà il direttore sportivo e, anche in questo caso, il nostro paese potrebbe essere protagonista: Fabio Paratici è in pole su tutti gli altri candidati. Finita qui? Assolutamente no, anche in panchina si va verso la fine dell’esperimento straniero. Dopo il fallimento del duo portoghese Fonseca-Conceiçao, probabilmente si tornerà a parlare italiano: Allegri, Conte e De Zerbi piacciono parecchio, con il solo Fàbregas a mantenere una candidatura fuori dai nostri confini.

Modifiche tricolore anche alla rosa

I nuovi ingressi italiani non li troveremo solo nella classe dirigenziale, il piano è chiaro: restituire l’italianità allo spogliatoio rossonero e costruirci attorno uno zoccolo duro, aspetto che ha sempre caratterizzato le grandi versioni del Milan in passato. Gli obiettivi estivi sono tre, uno per reparto. Pietro Comuzzo piace tantissimo alla dirigenza rossonera: difensore della Fiorentina classe 2005, potrebbe essere il sostituto di Tomori in caso di partenza. A centrocampo il grande sogno è Samuele Ricci ma, i tifosi milanisti lo sanno, trattare con Cairo non è una cosa semplice. Per la zona offensiva, invece, il nome che rimbalza è quello di Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese che parte da una valutazione di 25 milioni di euro. Tre colpi per migliorare la rosa e per aggiungere spazio nelle liste UEFA: l’estate del Diavolo si preannuncia bollente.

