Milan, cambia tutto? Il nuovo ds scavalca Paratici e punta Lookman

Il valzer dei direttori sportivi in casa Milan continua a tenere banco, con un nome che sembrava essere in pole position e che ora si allontana sempre più: Fabio Paratici. L’ex dirigente di Juventus e Tottenham, accostato con insistenza al club rossonero, pare non rientrare più nei piani della dirigenza. Le recenti indiscrezioni di mercato, infatti, sembrano raffreddare l’entusiasmo iniziale, lasciando spazio ad altri profili.

Milan, cambio di rotta: D’Amico in pole per la direzione sportiva. L’ombra di Paratici si allontana.



Tra i candidati che stanno guadagnando terreno, spicca Tony D’Amico, attuale direttore sportivo dell’Atalanta. Il dirigente bergamasco, artefice della costruzione della Dea di Gasperini, sembra essere il profilo ideale per il Milan. La sua capacità di scovare talenti e di costruire squadre competitive, unita alla sua conoscenza del calcio italiano, lo rendono un candidato forte per il ruolo.

Lookman al Milan: un regalo di D’Amico?

L’eventuale arrivo di D’Amico al Milan potrebbe portare con sé un gradito regalo: Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano, esploso sotto la guida di Gasperini, è uno dei pupilli del direttore sportivo bergamasco. La sua velocità, la sua tecnica e la sua capacità di saltare l’uomo lo renderebbero un rinforzo di lusso per l’attacco rossonero. Un’operazione che, seppur complessa, potrebbe concretizzarsi grazie al rapporto privilegiato tra D’Amico e il giocatore.

