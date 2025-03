Calciomercato Milan, Pavlovic alla porta: il sostituto arriva dal Bologna

Il difensore potrebbe partire dopo una sola stagione in rossonero, il suo sostituto potrebbe arrivare dai felsinei.

Pavlovic non ha convinto granché in questa stagione. Il difensore era arrivato al Milan con il compito di diventare il nuovo leader difensivo, così non è stato. Troppe disattenzioni, troppa irruenza, spesso e volentieri panchinato. Il serbo in breve tempo è diventato uno dei problemi del Milan in breve tempo, con Thiaw che spesso e volentieri gli è stato preferito. Mentre cominciano ad ipotizzarsi i primi colpi in entrata sembra che il primo a partire sarà proprio Pavlovic.

Pavlovic via? Le possibili destinazioni

Il giocatore in passato è stato sondato da Atalanta, Galatasaray e Stoccarda. Al Milan ormai sembra che il serbo non possa quasi restare, vista la considerazione da parte dell’ambiente. Sembra difficile che possa rimanere in Italia e molto probabilmente sarà ceduto all’estero. La società avrebbe anche trovato un profilo più di prospettiva per rimpiazzare il centrale che nonostante l’età matura è sembrato ancora troppo acerbo per lo standard rossonero.

Via Pavlovic, dentro Lucumì

Il sostituto di Strahinja Pavlovic individuato dalla dirigenza rossonera sembrerebbe essere Jhon Lucumì. Il difensore colombiano al Bologna sta facendo una stagione di livello assoluto dimostrando di essere sempre uno dei migliori in campo. La grande qualità di Lucumì è quella di essere un difensore in grado di impostare l’azione. Il gioco di Vincenzo Italiano in questo lo ha valorizzato. I numeri, considerando che è un difensore centrale, sono impressionanti: 91.5% di passaggi riusciti su oltre 1.500 passaggi tentati in 24 presenze.

