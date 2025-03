Senza Europa, salta il contratto e saluta il Milan

Montagne russe rossonere: tra nuovi acquisti e cambi in panchina, il Milan fatica in campionato ma brilla in Champions. Supercoppa in bacheca, ma il futuro è un rebus.

La stagione 2024-2025 dell’AC Milan si sta rivelando un percorso tortuoso, segnato da alti e bassi che tengono i tifosi con il fiato sospeso. Dopo un mercato estivo ambizioso, con gli arrivi di nomi come Morata, Abraham e Fofana, e l’avvicendamento in panchina tra Paulo Fonseca e Sérgio Conceição, i rossoneri hanno alternato momenti di brillantezza a prestazioni deludenti. In Serie A, la squadra si trova lontana dalla vetta, con una discontinuità che ha messo in discussione le aspettative di inizio anno. In Champions League, invece, dopo un avvio difficile, il Milan ha rialzato la testa con una serie di vittorie, ma la qualificazione diretta agli ottavi resta un obiettivo ancora incerto. La Supercoppa Italiana vinta a gennaio rappresenta finora l’unico trofeo concreto, ma il vero banco di prova sarà il finale di stagione, con la Coppa Italia e la lotta per un posto in Europa come traguardi cruciali.

Florenzi verso l’addio? Il nodo qualificazione europea

In questo contesto di incertezza emerge la questione legata al futuro di Alessandro Florenzi, terzino romano in scadenza di contratto a giugno 2025. Secondo quanto riportato da fonti vicine al club, il rinnovo del giocatore sarebbe strettamente legato alla qualificazione del Milan a una competizione europea per la prossima stagione. Senza un posto in Europa, appare improbabile che la società offra un nuovo accordo a Florenzi, nonostante il suo ruolo di uomo-spogliatoio e il suo attaccamento alla maglia. Tornato di recente da un lungo infortunio al ginocchio, il classe ’91 è stato avvisato: la sua permanenza dipenderà dai risultati collettivi, un segnale chiaro della strategia rossonera di puntare su certezze tecniche ed economiche.

I numeri di Florenzi: un rientro in sordina

Analizzando i numeri di Alessandro Florenzi in questa stagione, il suo contributo appare limitato ma non trascurabile. Fermato da un infortunio durante la tournée estiva negli Stati Uniti, il terzino ha disputato finora solo 8 presenze tra campionato e coppe, per un totale di circa 450 minuti giocati. Nessun gol all’attivo, ma due assist che testimoniano la sua capacità di incidere quando chiamato in causa. La sua versatilità e l’esperienza restano qualità apprezzate, eppure l’età (34 anni a marzo) e il lungo stop ne hanno ridimensionato il peso specifico nella rosa. Con Calabria ed Emerson Royal in lotta per la fascia destra, Florenzi rischia di chiudere la sua avventura milanista senza il rinnovo, a meno che il Milan non centri l’obiettivo europeo.

