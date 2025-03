Tonali può davvero tornare al Milan: ecco come stanno le cose

Ci sono davvero delle possibilità di vedere Sandro Tonali con la maglia del Milan il prossimo anno? Scopriamolo.

Non è un segreto che nella Milano rossonera tutti vorrebbero il ritorno di Sandro Tonali. Da un po’ di tempo si vocifera di questa possibile trattativa. Cardinale inoltre avrebbe individuato i profili da cedere per creare un tesoretto da reinvestire sul mercato. Chissà quali giocatori potranno arrivare a Milano grazie a quel tesoretto, e chissà che tra questi non ci possa essere proprio Sandro Tonali.

Newcastle-Tonali, si prosegue insieme?

L’allenatore del Newcastle Eddie Howe ha sempre usato parole al miele nei confronti di Sandro Tonali. Il mister ha sempre considerato il centrocampista italiano come il perno, assieme al capitano Bruno Guimaraes, il perno del centrocampo dei magpies. Inoltre la città di Newcastle è stata a dir poco adorabile con la squalifica del giocatore, che non è stato mai giudicato e che anzi, ha trovato nella comunità locale un grandissimo alleato. La vittoria della League Cup inoltre potrebbe rendere la società geordie ancora più ambiziosa.

Barcellona e Milan su Tonali?

Andrea Mancini, figlio di Roberto, attualmente lavora a Barcellona come osservatore e avrebbe proposto alla dirigenza blaugrana l’acquisto di Tonali. Il giocatore sarebbe perfetto per il centrocampo del Barcellona e porterebbe tanta quantità in un centrocampo che straborda di qualità. Tuttavia il giocatore ha sempre il Milan nel cuore e farebbe carte false per tornare in rossonero. Una trattativa però risulta difficile da immaginare, dato che il Newcastle lo valuta 65 milioni.

