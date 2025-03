Milan News – Affare da 30 milioni, il prezzo schizza in alto

Crescita esponenziale del valore del giocatore di proprietà del Milan. Il club rossonero fissa un nuovo prezzo, dettando le condizioni per una possibile trattativa.

Il trasferimento di Alexis Saelemaekers dal Milan alla Roma si sta configurando come una delle operazioni più intriganti del calciomercato italiano. Arrivato nella Capitale in estate con la formula del prestito secco, in uno scambio che ha visto Tammy Abraham fare il percorso inverso, il belga ha rapidamente conquistato tifosi e addetti ai lavori. La Roma, soddisfatta delle sue prestazioni, spinge per acquistarlo a titolo definitivo, mentre il Milan, consapevole del suo valore crescente, non intende fare sconti. L’operazione, che sembrava inizialmente un semplice scambio temporaneo, potrebbe trasformarsi in una trattativa milionaria, con il futuro del giocatore ancora tutto da scrivere. Entrambi i club si preparano a un’estate di confronti serrati, con Saelemaekers al centro di una vicenda che unisce tattica, numeri e strategie di mercato.

I numeri di Saelemaekers: un impatto decisivo

In questa stagione con la maglia giallorossa, Saelemaekers ha dimostrato di essere molto più di una pedina di scambio. In 19 presenze tra campionato e coppe, ha messo a segno 4 gol e fornito 4 assist, numeri che lo rendono uno dei giocatori più influenti della Roma. Tra i momenti clou, spicca il gol nel derby contro la Lazio, un sigillo che ha fatto esplodere l’Olimpico e consolidato il suo status di beniamino. La sua versatilità tattica, capace di svariare dalla fascia alla trequarti, ha incantato Claudio Ranieri, che ne ha fatto un perno del suo sistema. Dopo un infortunio iniziale, il belga è tornato più forte di prima, mostrando continuità e qualità che giustificano l’interesse crescente attorno al suo cartellino.

Un valore schizzato a 30 milioni

Se al momento del prestito il valore di Saelemaekers si aggirava sui 15 milioni, oggi il Milan ha alzato l’asticella, fissando il prezzo tra i 25 e i 30 milioni di euro. Un incremento vertiginoso, figlio delle prestazioni offerte a Roma e della fiducia che il tecnico rossonero Sergio Conceição ripone in lui, pronto a riaccoglierlo in caso di mancato accordo. La Roma, dal canto suo, valuta l’investimento, magari inserendo Abraham nella trattativa, ma la distanza economica resta un ostacolo. Dopo un’annata al Bologna senza riscatto e un’estate incerta, Saelemaekers ha trasformato il campo nella sua rivincita, passando da esubero a oggetto del desiderio. Il suo valore, ormai triplicato rispetto a due anni fa, riflette il percorso di un talento che ha saputo aspettare il momento giusto per brillare.

