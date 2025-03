Il Milan punta forte sul tecnico salentino, ma il CEO ha anche un piano B: la situazione.

Mentre ci sono continui aggiornamenti sulla situazione Tonali, la società prova ad organizzare quello che sarà il Milan del prossimo anno. L’assetto societario sarà fondamentale per stabilire da subito chi dovrà fare cosa, in questo senso Furlani sembra aver vinto la guerra contro Ibrahimovic. Infatti il dirigente meneghino è recentemente andato a New York dove Cardinale gli ha di fatto dato in mano le chiavi del club, delegandolo a trovare sia un DS che un allenatore.

Milan-Conte: sarà matrimonio? Beh, forse…

L’arrivo dell’allenatore dipenderà molto dal Direttore Sportivo che arriverà a Milano. Dopo le continue deleghe ne sembrerebbe arrivata un’altra, infatti sembra che la società sceglierà definitivamente il DS dopo pasqua. Chissà che l’occasione liturgica non possa portare un DS che faccia resuscitare il Milan, portando un buon allenatore. Dopo gli incontri londinesi sembrava che Tare fosse il favorito per diventare il nuovo DS del Milan, ma ultimamente sembrerebbe aver preso parecchia quota il nome di Fabio Paratici.

Se non arriva Conte è pronto Allegri

Fabio Paratici ha già comunicato che al Milan vorrebbe con sé un ex Juventus. Il nome in cima alla lista è sicuramente quello di Antonio Conte, che però è sotto contratto con il Napoli fino al 2027. Bisognerà vedere se il tecnico salentino avrà voglia di cambiare aria anche se recentemente ha respinto ogni possibile rumors in relazione ad una separazione con i partenopei. In caso non si liberasse Conte sarebbe felicissimo di tornare al Milan Max Allegri, che è molto stimato da Paratici.

Leggi l’articolo completo Conte allenatore del Milan, ma Furlani ha anche un piano B, su Notizie Milan.