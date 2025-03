Colpaccio Milan, sì ai rossoneri a prezzo di saldo: affare in chiusura, è lui il primo rinforzo per giugno

Colpaccio Milan, sì ai rossoneri a prezzo di saldo. Il Club starebbe per mettere a segno un vero e proprio affare di mercato.

Nel fervido clima di preparazione per il rientro in campo, il Milan si appresta a confrontarsi con avversari di alto calibro in vista della fine del campionato. Allo stesso tempo, i riflettori sono puntati sulle mosse future del club, con l’obiettivo di rafforzare la rosa attraverso acquisizioni mirate. Non mancheranno però cessioni, La Gazzetta dello Sport ne annuncia addirittura sei, con una mossa davvero sorprendente da parte del Milan. Tra i rinforzi in programma spicca invece un’operazione di mercato che vedrebbe un giocatore di esperienza internazionale vestire definitivamente la maglia rossonera grazie a una trattativa vantaggiosa.

La corsa per il quarto posto e le grandi novità di Conceicao per Napoli

Con la fine del campionato che si avvicina, il Milan non ha perso la speranza di conquistare il quarto posto in classifica. La distanza da colmare è di sei punti, e con nove partite ancora da giocare, l’obiettivo rimane alla portata. La sfida imminente contro il Napoli si presenta come un’occasione cruciale per mantenere vive le ambizioni della squadra, che necessita di una serie ininterrotta di vittorie e di qualche passo falso da parte delle dirette concorrenti: Bologna, Juventus e Lazio. Conceicao al Maradona ha in programma un nuovo ribaltone negli undici titolari, con tre possibili cambi davvero sorprendenti.

Colpaccio Milan, sì ai rossoneri a prezzo di saldo

Il giocatore al centro delle trattative è Kyle Walker, difensore del Manchester City, arrivato a Milano con una formula di prestito con diritto di riscatto durante il mercato di gennaio. La presenza di un calciatore affermato e dalla vasta esperienza come Walker ha sorpreso positivamente tifosi e addetti ai lavori, risultando un’innovazione rispetto alle recenti politiche di mercato del club. Le sue prestazioni hanno convinto la dirigenza a puntare sul riscatto, facilitato dalla possibilità di abbassare la cifra inizialmente pattuita a soli 3 milioni di euro, condizione accolta favorevolmente anche dal Manchester City. L’integrazione definitiva di Walker nel roster milanista implica anche ulteriori mosse di mercato, tra cui spicca la probabile cessione di Emerson Royal. Il difensore brasiliano, nonostante l’acquisto dalla Premier League solo un anno fa, sembra già destinato a lasciare il club a causa di un infortunio che ne ha compromesso la permanenza.

