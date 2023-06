Calciomercato PSG, Cher Ndour va a rimpolpare la colonia italiana dei parigini: il centrocampista azzurro arriva dal Benfica

Si amplia la colonia italiana del Paris Saint Germain: Cher Ndour è vicino a diventare un nuovo giocatore del PSG.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, il centrocampista, che conta 26 presenze con le nazionali giovanili azzurre, dovrebbe arrivare da svincolato dal Benfica. Di seguito le sue parole di addio ai portoghesi.

«Sono stati tre anni di crescita e apprendimento che resteranno per sempre nella mia carriera e nella mia vita. Ho sempre dato tutto per questa maglia, fino all’ultimo secondo. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato in questo periodo, senza eccezioni. Sarò sempre uno di voi. Grazie Benfica».

