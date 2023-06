Calciomercato PSG: tutto fatto per l’arrivo di Marco Asensio a Parigi, con lui di ritorno dalla Juve, anche Paredes

Il PSG si prepara alla prossima sessione di calciomercato con un nuovo arrivo e un ritorno. Come riportato da Le Parisien, è ormai tutto fatto per il passaggio di Asensio dal Real Madrid e chiamato a far dimenticare Messi.

Insieme a lui arriverà Paredes: il centrocampista argentino non ha convinto nella sua stagione alla Juve che quindi non lo riscatterà.

