Calciomercato Roma: i giallorossi sono pronti a chiudere il colpo Belotti che già oggi può arrivare nella Capitale

La telenovela Andrea Belotti-Roma sta per concludersi, e in maniera positiva. Il Gallo, infatti, sarebbe ormai pronto a vestire il giallorosso. I giallorossi hanno trovato l’accordo con la Cremonese per la cessione di Felix, ultimo tassello per poter poi tesserare l’ex attaccante del Torino.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Belotti potrebbe arrivare nella Capitale già nella giornata di oggi o al massimo domattina per firmare il contratto e cominciare la sua nuova avventura. E se la Roma dovesse riuscire a stringere i tempi di tutte le pratiche burocratiche, l’attaccante potrebbe anche già essere in panchina sabato pomeriggio allo Stadium per il big match contro la Juventus.

