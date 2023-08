Calciomercato Roma, inserimento del club giallorosso per l’attaccante argentino Beltran. E la Fiorentina…

Come riferito da Gianluca Di Marzio, la Roma si è inserita con decisione nella corsa per Beltran, che non ha ancora raggiunto l’accordo con la Fiorentina.

I giallorossi offrono però meno rispetto ai viola, con il River Plate che vuole rispettare gli accordi con il club toscano. Ma i gigliati non aspetteranno comunque in eterno…

