Calciomercato Roma, Tiago Pinto in missione a Londra per conto del club giallorosso: Scamacca e non solo nel mirino

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, in serata Tiago Pinto sarà a Londra per trattare l’arrivo di Gianluca Scamacca alla Roma. Ma non solo.

L’obiettivo del general manager è infatti quello di liberare la rosa da alcuni pesanti ingaggi, così da raggiungere entro il 30 giugno il tetto delle plusvalenze prefissato.

