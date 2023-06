Il regista dell’Inter Kristjan Asllani ribadisce il suo amore per il club nerazzurro.

Kristjan Asllani non si vede lontano dall’Inter nonostante il poco minutaggio raccolto; lo ha ammesso dal ritiro della nazionale albanese in conferenza stampa. “Sono un giocatore dell’Inter ed è un sogno per me. Certo che resterò all’Inter. Ho avuto pochi minuti ma quando vedo i giocatori che ho lì, il solo fatto di essere accanto a loro è un sogno”.

Kristjan Asllani Henrikh Mkhitaryan

“Ora sono arrivato in Nazionale e voglio che facciamo del nostro meglio. È normale che fossi in una squadra che voleva vincere ogni partita. Ho vinto due coppe e qui vogliamo vincere tutto e realizzare il nostro sogno di andare all’Europeo. La finale di Champions? Una grande emozione. Sono interista da quando ero piccolo e andare in finale con la squadra del mio cuore è stato un sogno”.

