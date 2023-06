L’episodio chiave del match valido per la prima semifinale di Nations League: moviola Olanda-Croazia

L’episodio chiave della moviola del match tra Olanda e Croazia, prima delle due semifinali di Nations League. Arbitro il rumeno Kovacs.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

53′ – RIGORE PER LA CROAZIA – Modric sguscia via a Gakpo che si aggrappa al numero dieci e lo stende in area. Nessun dubbio per il direttore di gara.

