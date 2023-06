La Sampdoria e il Cda hanno raggiunto l’accordo con gli agenti per la ristrutturazione del debito e ora la palla passa al Tribunale

Nel pomeriggio sono arrivate notizie importanti per i blucerchiati e secondo quanto appreso da SampdoriaNews24.com, ora il Tribunale darà il via libera per il prestito necessario all’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Il passo successivo sarà quello di far approvare il bilancio Sport Spettacolo Holding.

