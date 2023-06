Piero Ausilio, ds dell’Inter, è volato a Londra per parlare con il Chelsea di Lukaku e del difensore ex Napoli Kalidou Koulibaly

Piero Ausilio, ds dell’Inter, è volato a Londra per parlare con il Chelsea di Lukaku e del difensore ex Napoli Kalidou Koulibaly.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i blues al momento non hanno aperto al prestito dei due giocatori perché vorrebbero fare cassa, ma il ds dell’Inter resterà in Inghilterra per continuare i colloqui.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG