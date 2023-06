Caso Suarez, ha parlato a Gazzetta.it il Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia che aveva seguito l’esame dell’uruguaiano

LE PAROLE – «Né la Juventus né l’università per gli stranieri mi hanno prospettato vantaggi o tornaconti per l’esame di italiano di Suarez. Contattai prima di tutto il dg per sapere se ci fosse un esame di lì a poco, poi avvertì della possibilità la rettrice, Giuliana Grego Bolli, per correttezza istituzionale. Da parte mia nessuna indicazione su chi avrebbe dovuto seguire la pratica. Contattato da Cherubini? Perché tra noi c’è una conoscenza anche perché lui è umbro».

