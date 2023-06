Il futuro di Kim potrebbe essere lontano da Napoli; non solo il Manchester United ma anche il Bayern Monaco sarebbe interessato al centrale

Il futuro di Kim potrebbe essere lontano da Napoli; non solo il Manchester United ma anche il Bayern Monaco sarebbe interessato al centrale.

Secondo quanto riportato da Footmercato, la clausola da 50 milioni per il sudcoreano non sarebbe un problema per i due club.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG