Dopo il summit di ieri avvenuto nella sede di viale della Liberazione continuano ad arrivare novità sul mercato dell’Inter.

Ieri Inzaghi, Zhang, Marotta e Ausilio hanno definito quale strada intraprendere sul mercato; qualcuno pensava si sarebbe parlato anche del rinnovo del tecnico ma secondo il Corriere della Sera questo al momento non è una priorità.

Samir Handanovic

Il quotidiano specifica anche che Marcelo Brozovic verrà ceduto solo ed esclusivamente se sarà lui a chiederlo; Samir Handanovic non rinnoverà e se sarà ceduto anche Onana al Chelsea gli obiettivi sono Vicario e Sommer. È destinato a salutare anche Dzeko che è diretto in Turchia mentre a centrocampo l’obiettivo principale è Frattesi. Il rinnovo dell’allenatore dovrebbe comunque esserci perché tendenzialmente Marotta non è solito far lavorare gli allenatori con un solo anno di contratto.

L'articolo Inter: Inzaghi rinnoverà più avanti, novità su Brozovic ed eventuale sostituto di Onana proviene da Notizie Inter.

