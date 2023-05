Calciomercato Roma, Wilfried Zaha si libera a zero dal Crystal Palace a giugno, i giallorossi sono interessati

La Roma, dopo aver chiuso a parametro zero per Aouar, si prepara ad un altro colpo low cost: Wilfred Zaha.

Come riportato da Team Football, l’attaccante si libererà dal Crystal Palace a giugno. I giallorossi per ora sono l’unica squadra che si è mossa per l’attaccante.

