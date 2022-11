Calciomercato Roma: i giallorossi sono pronti a sfidare la Juventus per accaparrarsi il difensore dell’Eintracht Francoforte

La Roma è pronta a sfidare la Juve per Ndicka. Come scrive Il Messaggero, infatti, la squadra di Mourinho avrebbe un piano ben preciso per portarlo in Serie A.

I giallorossi vogliono piazzare Kumbulla per poi fiondarsi su Ndicka che è in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte.

