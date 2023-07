Calciomercato Roma, Ola Solbakken potrebbe lasciare il club giallorosso dopo solamente sei mesi: due squadre lo vogliono

Come riferisce il Corriere della Sera, a fronte di una buona offerta Ola Solbakken potrebbe essere uno di quei giocatori sacrificati dalla Roma.

Per il norvegese, non esattamente un profilo di primo piano per Mourinho, due strade che portano alla Bundesliga: Hoffenheim e Friburgo, con i primi leggermente avanti.

