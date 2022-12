Calciomercato Salernitana, iniziano i casting per trovare il rimpiazzo di Sepe in porta, ai box per infortunio: Gollini e Cragno i candidati

La Salernitana si sta guardando intorno dopo l’infortunio di Luigi Sepe per trovare un sostituto per la porta.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i profili più interessanti per i campani sono quelli di Gollini e Cragno. Più facile la pista viola, visti i buoni rapporti con l’Atalanta che detiene il cartellino del portiere. Cragno invece difficilmente verrà mandato dal Cagliari in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza ad una squadra che lotta per non retrocedere.

L’articolo Calciomercato Salernitana: ballottaggio Gollini Cragno per la porta proviene da Calcio News 24.

