Il punto sul rinnovo di Rafael Leao con il Milan: i rossoneri disposti a venire incontro sull’ingaggio del portoghese

Terminato il Mondiale di Qatar, Rafael Leao va in vacanza per ricaricare le batterie per la ripresa del campionato. Si parla, però, ancora di rinnovo con il Milan.

Come riporta il Corriere della Sera, Maldini e Massara voglio incontrare l’entourage in sede, dopo le tante telefonate. Il club è disposto a salire sull’ingaggio (tra i 6 e i 7 milioni), ma il problema rimane la somma che il portoghese deve allo Sporting Lisbona.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM

L’articolo Milan, Leao in vacanza, ma i rossoneri continuano a discutere il rinnovo proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG