Calciomercato Sampdoria, Stankovic spera di vedere arrivare rinforzi dalla prossima finestra di mercato per risollevare la stagione

La Sampdoria riparte dal mercato per cercare di salvare una stagione parzialmente compromessa. Il club blucerchiato sta fronteggiando una complessa situazione finanziaria e, a gennaio, potrà operare soltanto attraversando scambi e prestiti a breve termine. In linea con le richieste del tecnico Dejan Stankovic, occorrono calciatori a costo zero e motivati, in grado di dare un volto nuovo alla squadra durante la seconda parte di campionato. Circa due per reparto.

Considerando le possibili cessioni di Omar Colley e Alex Ferrari, in difesa sono necessari altri due centrali: la priorità è Aleksandar Dragovic, un altro obiettivo porta il nome di Bram Nuytinck. A centrocampo serve un giocatore di sostanza alla Tomas Rincon, che potrebbe corrispondere al profilo di Soualiho Meite della Cremonese. Da valutare le condizioni di Harry Winks e il destino di Abdelhamid Sabiri. E sulla fascia destra si attende Alessandro Zanoli dal Napoli, con Bartosz Bereszynski destinato a compiere il percorso inverso.

E poi l’attacco, il tasto più dolente della Sampdoria. Francesco Caputo all’Empoli libera Sam Lammers verso i blucerchiati. Oltre al recupero degli infortunati Manuel De Luca e Ignacio Pussetto, la dirigenza doriana dovrà fare una scelta: dare fiducia a Daniele Montevago oppure inserire un altro tassello low-cost del calibro di Thomas Henry, tra i calciatori accostati recentemente.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM

L’articolo Calciomercato Sampdoria, quello che serve ai blucerchiati proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG