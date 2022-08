Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo

Tutto quel che c’è da sapere sul calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24.

GIOVEDI 25 AGOSTO

Occhio Milan, il Chelsea è pronto a fare follie per Leao: sul piatto 120 milioni (CLICCA QUI)

Torino a caccia di rinforzi per l’attacco, Piatek risale nelle preferenze (CLICCA QUI)

Calciomercato Lecce, è fatta per il grande colpo: è ufficiale l’arrivo di Umtiti (CLICCA QUI)

MERCOLEDI 24 AGOSTO

C’è il Galatasaray nel futuro di Icardi, l’argentino scioglie le riserve (CLICCA QUI)

Calciomercato Sampdoria, si intensificano i contatti per il prestito di Fagioli (CLICCA QUI)

La Salernitana sogna in grande, Batshuayi è l’obiettivo per l’attacco (CLICCA QUI)

Blitz per Keylor Navas, il Napoli vola a Parigi per prendere il portiere (CLICCA QUI)

La Juve ha scelto Milik, l’operazione si aggirerà intorno ai dieci milioni (CLICCA QUI)

Calciomercato Roma, per il centrocampista piste Zakaria e Lukic (CLICCA QUI)

MARTEDI 23 AGOSTO

Calciomercato Cremonese, c’è l’affondo per l’attaccante Afena-Gyan (CLICCA QUI)

Niente Lazio per Emerson, l’esterno mancino si trasferisce al West Ham (CLICCA QUI)

Rischio beffa per il Milan, sorpasso Nottingham Forrest per Tanganga (CLICCA QUI)

Duello in atto per Paredes, è testa a testa tra bianconeri e giallorossi (CLICCA QUI)

Rinnovo o cessione, Lukic deve decidere sul futuro con la Roma sullo sfondo (CLICCA QUI)

Calciomercato Juventus, in programma un summit per definire le strategie (CLICCA QUI)

LUNEDI 22 AGOSTO

Il Lecce e Umtiti sono sempre più vicini, Corvino lavora al grande colpo (CLICCA QUI)

Cremonese e Sampdoria si fanno sotto per Fagioli, il 2001 andrà in prestito (CLICCA QUI)

Calciomercato Empoli, chiesto l’esterno Kouamé alla Fiorentina (CLICCA QUI)

Il Sassuolo segue Ampadu, c’è la concorrenza Empoli e Spezia (CLICCA QUI)

Continua la caccia della Roma al difensore, Diallo è il preferito (CLICCA QUI)

Calciomercato Juventus, bianconeri al rush finale per arrivare a Depay (CLICCA QUI)

DOMENICA 21 AGOSTO

Malinovskyi può lasciare Bergamo, c’è la suggestione Tottenham (CLICCA QUI)

Juric vuole Praet, il Torino al lavoro per accontentare il tecnico (CLICCA QUI)

Calciomercato Udinese, si cerca un terzino: Bellerin è il sogno (CLICCA QUI)

L’Inter ci prova per Chalobah, il Chelsea apre al prestito gratuito (CLICCA QUI)

