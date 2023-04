Calciomercato Torino, ancora dubbi sulla permanenza di Vlasic e Miranchuk: a che punto è il riscatto dei due

Secondo quanto riportato da Tuttosport, in casa Torino ci sono ancora grandi dubbi sulla permanenza di Vlasic e Miranchuk, viste le alte richieste per il riscatto dei due attualmente in prestito.

Per il croato la richiesta si è abbassata da 15 a 13 milioni, ritenuta però ancora troppo eccessiva, così come quella per il russo, per il quale l’Atalanta vuole 12 milioni. Un totale di 25 milioni che però, al momento, i granata non vogliono spendere.

L’articolo Calciomercato Torino, a che punto è il riscatto di Vlasic e Miranchuk proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG