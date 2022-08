Calciomercato Torino, al lavoro per riportare Dennis Praet in granata: il belga avrebbe chiesto al Leicester la cessione

Continua la trattativa tra Torino e Leicester City per riportare in granata Dennis Praet e filtra ottimismo per la sua riuscita.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il trequartista belga avrebbe chiesto al club inglese di essere ceduto. Con poco spazio tra le Foxes, spera di potersi giocare al meglio le sue chance per una convocazione al mondiale sotto la Mole.

L’articolo Calciomercato Torino: Praet ha chiesto la cessione proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG