Calciomercato Torino, interrotta la trattativa per l’arrivo in granata di Tchatchoua: svelato il motivo di questa decisione

Niente Torino, almeno per ora. Come riferisce Gianluca Di Marzio, si è interrotta la trattativa per vedere Tchatchoua in granata, in quanto Juric vuole un giocatore subito pronto.

Tchatchoua poche settimane fa è stato vittima di un incidente stradale e, inevitabilmente, ad oggi non può essere subito arruolabile per il tecnico croato.

