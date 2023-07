Calciomercato Torino: con la cessione di Schuurs i granata possono provare l’affondo per Doig e il ritorno di Vlasic

Il Torino sa che difficilmente Per Schuurs rimarrà in granata il prossimo anno. Secondo quanto riportato da Tuttosport però, i dirigenti sono pronti ad ottimizzare al meglio la sua cessione, con destinazione più probabile – e preferita del calciatore – in Premier League.

Con il tesoretto maturato dalla sua cessione infatti Vagnati si prepara a dare a Juric due importanti pedine: la prima è Doig dal Verona – tra domanda e offerta ballano un paio di milioni – e la seconda è il ritorno in granata di Nikola Vlasic dal West Ham.

