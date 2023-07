Calciomercato Lazio, Luca Pellegrini rimane in cima alle priorità dei biancocelesti: incontro in agenda con la Juve

Come riportato da Alfredo Pedullà, Luca Pellegrini resta una delle priorità del calciomercato della Lazio. Non è escluso che in settimana ci sia un incontro o un contatto con la Juventus per cercare di arrivare ad una soluzione.

Le strade sono due: un nuovo prestito o l’acquisto a titolo definitivo per 8 milioni di euro. Il terzino vuole ritornare a Formello e per questo ha rifiutato due sondaggi di Atletico Madrid e Nizza.

