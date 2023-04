Calciopoli Juve, retroscena Auricchio: «Sanzionato per aver modificato un’intercettazione». Ecco il retroscena

Calciomercato.com ha ripercorso alcune tappe della vicenda Calciopoli Juve, mettendo sotto la lente d’ingrandimento alcune telefonate non prese in esame.

“Non costituivano reati perché non erano l’espressione o la manifestazione di accordi che si mettevano in piedi per determinare i risultati di alcune partite”. Si rimprovera quindi al PM una disparità di giudizio anche in merito alla rilevanza dei file in possesso degli inquirenti: a riprova che gli inquirenti avevano familiarità con usare intercettazioni tagliate chirurgicamente, si segnala che il Colonnello Auricchio veniva sanzionato per aver modificato il senso di un’intercettazione in un altro procedimento.

