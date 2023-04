La Juve è ospite del Sassuolo nella 30esima giornata di Serie A: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juve vuole tornare alla vittoria in campionato, reduce dal KO rimediato all’Olimpico con la Lazio. Bianconeri di Allegri ospiti del Sassuolo al Mapei Stadium.

Sassuolo Juve 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 18.00

Sassuolo Juve 0-0: risultato e tabellino

Sassuolo Juve: il pre-partita

Ore 14.30 – In attacco torna titolare Dusan Vlahovic. Nel tandem offensivo, l’attaccante giocherà al fianco di Arkadiusz Milik.

Ore 14.00 – La novità principale è rappresentata dalla fascia destra di centrocampo. Si va verso la titolarità di Tommaso Barbieri, esterno della Juventus Next Gen all’esordio da titolare ma non assoluto in prima squadra: ha già giocato in Champions League contro il Psg.

Ore 13.30 – Massimiliano Allegri sembra intenzionato a tornare al 3-5-2 dopo il tridente messo in vetrina contro lo Sporting.

Ore 13.00 – Allegri recupera Szczesny per la trasferta di Reggio Emilia, mentre sono ancora assenti De Sciglio e Alex Sandro, oltre al lungodegente Kaio Jorge. Out anche Barrenechea, che scende in Next Gen, mentre sale dalla Seconda squadra Barbieri.

