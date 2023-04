Calciopoli, la rivelazione su un incontro segreto tra l’ex ad del Milan Adriano Galliani e l’arbitro Pierluigi Collina: i dettagli

Su Calciopoli e il caso che affossò la Juve nel 2006 sono emersi nuovi retroscena dopo la puntata di ieri di Report. E’ il caso di un incontro segreto tra l’ex Ad del Milan Galliani e l’arbitro Pierluigi Collina.

«Non era un incontro anomalo, purtroppo o per fortuna Galliani rivestiva il doppio ruolo come presidente di Lega» disse l’altro ex dirigente rossonero Meani, condannato e poi a sua volta salvato dalla prescrizione.

