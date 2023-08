Caldara Milan, quale futuro per il difensore? Due ipotesi sul tavolo: nelle prossime settimane la decisione

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Mattia Caldara. Per il difensore resterebbero in piedi due ipotesi in queste ultime settimane di mercato.

Da un lato l’interesse sempre più concreto dell’Hellas Verona, dall’altra la possibile permanenza al Milan come quinto centrale. La decisione verrà presa a breve da società e calciatore.

