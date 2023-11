La Lega Serie A ha comunicato dati e orari dei match del campionato Primavera dalla dodicesima alla quindicesima giornata. Quando giocherà la Juve Primavera?

Si parte sabato 2 dicembre con il match alle ore 11.00 contro il Frosinone, per poi passare alla trasferta in casa del Sassuolo il 10 alle ore 11.00. Sabato 16 dicembre alle 13.00 a Vinovo ci sarà la visita del Bologna, per poi giocare l’ultima prima di Natale in casa del Monza il 23 alle ore 11.00.

The post Calendario Juve Primavera: date e orari dalla 12^ alla 15^ giornata. I dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG