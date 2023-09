La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari dei match del campionato Primavera dalla 4a alla 7a giornata, compresi ovviamente gli impegni della Juve.

Bianconeri in campo il 23 settembre in casa del Milan alle ore 13.00, per poi ospitare il Verona a Vinovo lunedì 2 ottobre alle ore 18.00. Sesta giornata con i ragazzi di Montero che faranno visita alla Lazio domenica 8 ottobre sempre alle 13.00, mentre domenica 22 il fischio d’inizio del match casalingo contro il Genoa è fissato per le 10.30.

