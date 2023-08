Il Milan Primavera si prepara ad affrontare l’inizio di stagione. Ecco gli impegni dei giovani rossoneri ad agosto

I giovani rossoneri di Mister Abate rimarranno ancora qualche giorno a Ronzone-Cavareno per portare avanti la preparazione, per poi tornare ad allenarsi a Milanello. Qualche amichevole, poi l’esordio in un campionato che si preannuncia avvincente.

AMICHEVOLE

Milan-US Lana Sportverein, mercoledì 2 agosto ore 19.00, Ronzone-Cavareno

MEMORIAL MAMMA E PAPÀ CAIRO

Si giocherà giovedì 10 e venerdì 11 agosto: al torneo parteciperanno Inter, Juventus, Milan e Torino.

PRIMAVERA 1

1ª giornata, Monza-Milan, sabato 26 agosto ore 16.30, Centro Sportivo Luigi Berlusconi – Monzello

