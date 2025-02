Calhanoglu in crisi: c’è solo un modo per uscirne

Un calo improvviso che sta avendo un impatto negativo sul rendimento di tutta l’Inter: i nerazzurri hanno bisogno di ritrovare la miglior versione del turco.

L’Inter sta vivendo una stagione in cui la mancanza del “vero” Hakan Calhanoglu si fa sentire, e questo non può passare inosservato. Il centrocampista turco, protagonista di una stagione straordinaria nella scorsa annata, è ben lontano dai suoi livelli migliori. La Gazzetta dello Sport ha messo in luce le difficoltà del regista, che fatica a ritrovare la forma fisica ideale. Nonostante l’importanza cruciale del suo ruolo, Calhanoglu sembra non riuscire ad influenzare le partite come nel recente passato, con un rendimento che ha suscitato più di qualche preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. Il calo è visibile non solo nei gol che, suo malgrado, sta facendo subire ultimamente ai suoi.

Il calo di rendimento di Hakan Calhanoglu

Dopo il problema muscolare in Supercoppa ad inizio gennaio, Calhanoglu non è più riuscito ad essere il pilastro di centrocampo che era stato in precedenza. A partire dal derby contro il Milan, fino alla sfida contro la Fiorentina, la sua prestazione è stata insufficiente, con una media voto che è drasticamente scesa. L’indice di valutazione è scivolato da un solido 6,33 nelle prime 13 giornate di campionato a un preoccupante 5,12 nelle ultime 4 partite. Un dato che si riflette anche nelle statistiche difensive, con diversi gol subiti dall’Inter causati direttamente da errori del centrocampista.

Una soluzione che passa dal campo: l’importanza di un recupero fisico

La causa di questo brusco calo non risiede né in una questione tecnica né tattica, ma piuttosto in un problema fisico. Gli infortuni e i fastidi fisici hanno influito sulla condizione di Calhanoglu, limitando la sua capacità di rendere al meglio. La soluzione, secondo l’analisi della rosea, sta nel tempo e nella continuità. Più minuti accumulati sul campo potrebbero riportarlo gradualmente ai livelli di inizio stagione, con il ritorno del “vero” Calhanoglu.

