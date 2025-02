La verità scomoda di Mkhitaryan: perché le sue parole stanno facendo tremare l’Inter?

Le parole di Mkhitaryan hanno scatenato un’ondata di reazioni contrastanti: cosa si nasconde dietro il suo messaggio che ha diviso tifosi e società?

L’Inter non se la passa benissimo ma forse neanche così male come viene detto in questi giorni. La seconda sconfitta consecutiva in trasferta fa discutere soprattutto per le modalità con cui è arrivata: dopo un ottimo approccio alla partita ed un ben primo tempo chiuso però senza gol realizzati. Successivamente la squadra si è squagliata. Henrikh Mkhitaryan nel post Juventus-Inter ha posto l’accento su un comportamento che caratterizzerebbe la sua squadra.

Le parole che generano malcontento

“Magari il problema è che sapendo di essere molto forti ci rilassiamo troppo ed entriamo in campo non concentrati. Pensiamo di vincere le partite e alla fine paghiamo. Forse è il fatto di essere forti che ci disturba”. È proprio questo malessere, questo atteggiamento di superiorità, che il centrocampista dell’Inter ha voluto mettere sotto la lente d’ingrandimento, un invito a riflettere su un aspetto della mentalità che non può essere ignorato. La Gazzetta dello Sport, però al contempo sottolinea anche che questa “supponenza” in Champions League non appare. Il discorso di Mkhitaryan, sebbene privo di fronzoli, non ha incontrato il favore di tutti. Sui social si è scatenato un dibattito, con molti tifosi che non hanno apprezzato il tono e il contenuto delle sue parole.

La posizione della società

Eppure, in società, le parole di Mkhitaryan non hanno suscitato il medesimo scalpore. Non è stato visto come un attacco, ma piuttosto come una verità che meritava di essere ascoltata. Mkhitaryan, con il suo status di veterano e la sua esperienza internazionale, ha guadagnato il diritto di parlare senza paura di contraccolpi. La sua posizione, frutto di anni trascorsi ai massimi livelli del calcio europeo, gli consente di esprimersi senza riserve.

