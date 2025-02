Taremi all’Inter: una mossa sbagliata o solo questione di tempo?

Taremi fatica a trovare la sua posizione nell’Inter. È solo un momento di adattamento o c’è un problema tattico più profondo?

L’arrivo di Mehdi Taremi all’Inter a parametro zero dal Porto sembrava la soluzione ideale per dare respiro a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. La scorsa stagione, la dipendenza dai due titolari aveva creato difficoltà nei momenti più delicati, costringendo Simone Inzaghi a spremere la coppia offensiva senza reali alternative. Con l’iraniano in rosa, l’Inter sperava di aver risolto il problema, garantendosi una punta affidabile e con esperienza internazionale. Il campo, però, sta raccontando una storia diversa. Taremi fatica a imporsi nel nuovo contesto e i numeri lo confermano: finora ha realizzato solo 3 gol e 5 assist in 29 presenze in tutte le competizioni, un bottino al di sotto delle aspettative per un giocatore chiamato a fare la differenza quando serve. Sulla questione si è espresso anche un grande del passato suggerendo una soluzione peculiare.

Il problema è di natura tattica?

Oltre ai numeri poco brillanti, ciò che preoccupa è la difficoltà di Taremi a trovare la propria dimensione nel sistema di gioco nerazzurro. L’iraniano non riesce a essere incisivo come ci si aspettava e questo, a nostro avviso, potrebbe dipendere dalle mansioni richiestegli. L’Inter gli chiede di giocare con movimenti simili a quelli di Thuram. Il francese è un attaccante dinamico, abituato a partire da lontano e a duellare con i difensori in campo aperto. Taremi, invece, è un giocatore più adatto a lavorare vicino all’area, sfruttando la sua abilità nel gioco aereo e nella protezione del pallone. Il suo impatto offensivo risulta limitato proprio perché viene utilizzato in un modo che non valorizza le sue caratteristiche.

La scelta di Inzaghi su Taremi

Di fronte a queste difficoltà, Simone Inzaghi dovrà trovare una soluzione per sfruttare al meglio le qualità di Taremi. Il rischio è che continui a faticare nell’adattarsi a un sistema che sembra costruito su altri tipi di attaccanti. Lo staff tecnico sta valutando come intervenire per migliorare la sua efficacia, consapevole che l’Inter ha bisogno di alternative credibili a Lautaro Martinez e Thuram per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

