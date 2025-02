Inter, l’attacco non decolla: è tutta colpa di Lautaro o c’è dell’altro?

Non è solo Lautaro a essere sotto accusa: tra attaccanti deludenti e un reparto offensivo in crisi, andiamo a vedere cosa c’è dietro il rendimento dell’Inter.

La sconfitta contro la Juventus ha messo in luce diversi limiti della squadra nerazzurra, non ultimo il rendimento del capitano Lautaro Martinez. Il primo tempo avrebbe potuto regalare all’Inter un vantaggio decisivo, se solo gli attaccanti fossero riusciti a capitalizzare le numerose occasioni create. Invece, nella ripresa, la squadra si è ritrovata a soccombere. Le critiche si sono concentrate su di lui, ma c’è molto di più dietro questa prestazione deludente.

Un calo non solo fisico: la questione del supporto offensivo

Lautaro ha sempre avuto il coraggio di prendere le sue responsabilità, come dimostrato nelle fasi iniziali della stagione quando ammise di non essere in perfetta condizione. Nonostante l’assenza di dichiarazioni pubbliche dopo il match con la Juventus, il suo visibile disappunto al fischio finale ha fatto trasparire il suo stato d’animo. La verità è che, pur essendo uno dei giocatori in migliore forma fisica, come sostiene il Corriere dello Sport, Lautaro a volte ha bisogno di un partner di attacco su cui poter contare. In assenza di Thuram, a causa di un infortunio alla caviglia, la situazione è diventata più complessa. Eppure, anche il francese non sta vivendo il suo miglior momento: una partenza stagionale più che promettente è stata seguita da una lunga fase di difficoltà.

Il rebus dell’attacco nerazzurro

Arnautovic e Taremi dovevano essere le seconde linee pronte a incidere nei momenti di bisogno, ma veramente di rado sono riuscite in questo compito. L’iraniano, in particolare, sembrava una garanzia, ma non è riuscito a replicare le ottime prestazioni delle amichevoli estive. La sua prestazione contro la Juventus è stata deludente, con una sola fiammata, la rovesciata che forse meritava miglior sorte. Allo Stadium si è rivisto anche Correa, ma senza offrire nulla di concreto. A fine stagione, è probabile che il club valuti seriamente l’acquisto di un altro attaccante, in grado di dare fiato a Lautaro e Thuram: ci sarà spazio però anche per qualche riflessione sulla questione Taremi.

