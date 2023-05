Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu si prepara ad una finale molto emozionante per lui.

Hakan Calhanoglu si trova a meraviglia nell’Inter ed è molto vicino a rinnovare il suo contratto; è quanto ha ammesso ieri sera a Sky Sport dopo la vittoria della Coppa Italia. “Le finali le abbiamo sempre giocate bene. City squadra forte, normale sia favorita, ma noi daremo tutto. Sono emozionato perché giocheremo nel mio paese e voglio alzare questa coppa lì. Sarei il primo calciatore del mio paese”.

Hakan Calhanoglu-Nicola’ Barella

“Vogliamo affrontare una squadra forte come il City. Non ci sono segreti, sono molto contento di essere all’Inter. Sto bene dal primo giorno, l’amore dei tifosi interisti non si può spiegare. Siamo già d’accordo e siamo molto vicini, sono contento di poter continuare il mio sogno qui all’Inter. Sono venuto dal Milan ed è stato difficile. Ho risposto sempre in campo. Ho giocato mezzala, regista perché era fuori Brozovic. Grazie al mister sono migliorato. È una grande stagione, ma tutto arriva dall’amore che mi danno i tifosi”.

L'articolo Calhanoglu: "Mi emoziona il fatto che la finale di Champions si gioca in Turchia, sono molto vicino al rinnovo" proviene da Notizie Inter.

