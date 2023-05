Samuel Umtiti, difensore del Lecce, ha parlato della sua esperienza in giallorosso: le dichiarazioni del centrale francese

Samuel Umtiti, nella sua intervista a Canal+, ha parlato del suo arrivo al Lecce.

LE PAROLE – «Tutto ciò di cui avevo bisogno era sentirmi apprezzato, utile e rispettato. In Catalogna ho trascorso quattro anni di galera: non solo sul piano sportivo, ma nella vita di tutti i giorni. Inizialmente, dopo il mio trasferimento in Spagna, mi sono sentito apprezzato e ho giocato a buoni livelli. Poi ho iniziato a percepire diffidenza, sono stato male e ho capito che nessuno credeva più in me».

