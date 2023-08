Il centrocampista turco ha ammesso di aver giocato in posizione leggermente piu bassa ieri.

Hakan Calhanoglu ha analizzato Cagliari-Inter ai microfoni di DAZN. “Inter perfetta Non vogliamo sbagliare come nella scorsa stagione. Queste gare sono importanti e non dobbiamo perdere punti, quando è cominciata la partita eravamo già in attacco, l’abbiamo preparata bene e siamo contenti“.

Hakan Calhanoglu

“Un po’ più difensore? Sicuramente sì, sono anche un po’ dietro e sono contento in questo ruolo. Mi piace aiutare la squadra, fare sempre il meglio per la squadra. Abbiamo fatto tutti bene e siamo stati compatti. Ho provato a fare anche quello. La società ha fatto un grande lavoro, chi va e chi viene, sono forti, anche i giovani sono forti, abbiamo esperienza. Poi si vedrà in futuro, non mi piace parlare prima e andremo step by step”.

L’articolo Calhanoglu: “Mi piace aiutare la squadra, anche più dietro, non vogliamo sbagliare come nella scorsa stagione” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG