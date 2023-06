Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu non vede l’ora di disputare la finale di Champions nel suo paese natale.

La finale di Champions League sarà una gara ricca di emozioni particolarmente per Hakan Calhanoglu; ecco le sue sensazioni a Mediaset Infinity “Sono molto felice di giocare la finale nel mio Paese. Ricordo il mio primo giorno all’Inter, quando arrivai dal Milan. Tutti sapevano che non era stato un passo facile per me, ma la società e i miei compagni di squadra mi hanno accolto benissimo con grande cuore, sono stato molto felice qui dal primo giorno”.

Hakan Calhanoglu-Nicola’ Barella

“Ho grande rispetto per Gundogan, è un ottimo giocatore ed è il capitano del City. Ma non sarà facile nemmeno per lui, lo rispetto perché è più esperto di me, ma farò di tutto per batterlo. Sono molto vicino al mio sogno, è normale sognare un po’. Devo essere sincero: sapevo che avremmo potuto raggiungere la finale. Voglio essere il primo calciatore turco a vincere la Coppa e giocheremo a Istanbul, nel mio Paese. Spero che il sogno si realizzi“.

L’articolo Calhanoglu: “Non è stato facile passare dal Milan all’Inter, sogno di essere il primo giocatore turco a vincere la Champions” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG