Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha rifiutato l’offerta di una big dell’Arabia Saudita per rimanere con la maglia nerazzurra

Il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu avrebbe rifiutato un’offerta di una big dell’Arabia Saudita secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

Per il quotidiano l’obiettivo del turco è chiaro: rimanere in nerazzurro per vincere lo scudetto già in questo campionato.

L’articolo Calhanoglu sempre più totem nerazzurro: no all’Arabia Saudita proviene da Inter News 24.

