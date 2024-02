Impazza sui social la moda di trovare il calciatore a cui somiglia maggiormente Calhanoglu per doti tecniche: 4 in lizza

La Gazzetta dello Sport racconta della moda del momento di scovare i talenti calcistici a cui somiglia di più il nerazzurro Hakan Calhanoglu.

Al momento, sono 4, e tutti degni di nota e ammirazione:

CALHANOGLU- Hakan ha fatto il viaggio milanese di Andrea Pirlo ma all’inverso, lui dal Milan all’Inter al contrario del genio italiano. In campo, invece, il viaggio è stato lo stesso, qualche metro indietro per volare avanti col pensiero: da trequartista spuntato a regista immaginifico, con simile abilità sui calci piazzati. Quel lancio lì non si vedeva dai tempi del Maestro, anzi per certi versi Calha è l’evoluzione “pirliana”: ormai è un quaterback da calcio moderno che a volta sfonda pure in prima persona. Senza dimenticarsi della capacità di reggere l’urto in difesa, il movimento continuo, il giocare a uno o due tocchi.

Anche l’esterno è stato un dejavù : Juan Sebastian Veron lo usava come arma impropria, esattamente come fa Calha. Il piglio argentino si rivede nel turco che vuole la palla, sempre e comunque. E poi la fionda a 60 metri , un po’ alla Gerrard: anche qui le doti balistiche sono assimilabili a quelle di Hakan. Un altro cuore Liverpool, Xabi Alonso, era più regista di Steven: la capacità di Hakan nel dare equilibrio, con e senza palla, ha tracce dello spagnolo. Ci sarebbe pure il genio di Modric o la razionalità di Xavi, ma si rischia l’eccesso: Calha vive di contaminazioni, però rimane sempre se stesso

L’articolo Calhanoglu strega a centrocampo: è un mix di 4 giocatori proviene da Inter News 24.

